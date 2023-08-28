الإعدام لعامل قتل سائق توك توك لسرقته بمقابر فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة المتهم "ر.ع.ر" بالإعدام شنقا عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.م.ح".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6382 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بقيام المتهم بطعن المجنى عليه لسرقته بمنطقة مقابر أم كبيبة دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، قيام المتهم "ر.ع.ر" عامل، بأن طلب من المجنى عليه " أ.م.ح" سائق توك توك، لتوصيل المجنى عليه إلى أحد أماكن الدائرة، وحال سيره بالطريق بمنطقة مقابر أم كبيبة، قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض قرن غزال، كانت بحوزته، إلا أن المجنى عليه قاومه وحاول الفرار فطعنه بالصدر كى يتمكن من إتمام فعلته، وسرقة المجنى عليه، واستغاث المجنى عليه بأحد الخفر بمنطقة المقابر وتمكن من ضبط وتسلميه إلى الشرطة، وتحرر محضر، وقرر المتهم بالتحقيقات باستدراج المجنى عليه إلى منطقة مقابر أم كبيبة، كمكان خال من المارة لسرقة متعلقاته، وتبين من الدليل الفنى، أن تقرير الصفة التشريحية لفحص وتشريح المجنى عليه، أن إصابته حيوية حديثة وهى جرحان كل منهما طعنى نافذ ينشأ عن أداة ذات نصل حاد مثل المطواة وتعزى الوفاة لذلك الجرحان بما أحدثاه من قطع فى القلب والكبد، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم.