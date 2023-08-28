الأمن العام يضبط 8 قضايا مخدرات وسلاح بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (8) قضايا مخدرات وسلاح .. بإجمالى ( 7,750 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 4 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى) بحوزة 9متهمين " لـ 7منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (626) حكم قضائى متنوع.

ونجحت الجهود في ضبط (4) قضايا "إتجار".. بإجمالى (8 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 10 كيلو جرام من مخدر البانجو - 4,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين - 3 فرد محلى و عدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين لعدد (4 معلومات جنائية).