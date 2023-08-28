اليوم السابع
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الأمن العام يضبط تاجرا يحتكر السلع التموينية لبيعها بالسوق السوداء

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:42 م
الأمن العام يضبط تاجرا يحتكر السلع التموينية لبيعها بالسوق السوداء سلع تموينية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط من ضبط (تاجر – مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط – له معلومات جنائية) بالإتجار فى السلع التموينية المدعمة والمهربة وذلك داخل مخزن ملحق بالمحل الخاص به بدائرة المركز.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (4 طن و760 كيلو سكر تموينى مدعم - 2460 زجاجة زيت "تموينى مدعم" - 880 كيلو مكرونة "تموينى مدعم" - 128 كيلو عدس "تموينى مدعم" - 440 كيلو دقيق "تموينى مدعم" - 174 علبة سجائر مختلفة الأنواع).

 وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 

 


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