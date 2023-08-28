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الأسبوع المقبل.. الحلول الذكية ورقمنة النقل على أولويات خبراء البيئة العرب

الإثنين، 28 أغسطس 2023 04:00 ص
الأسبوع المقبل.. الحلول الذكية ورقمنة النقل على أولويات خبراء البيئة العرب الخبير البيئي الدكتور مجدى علام رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة
كتبت منال العيسوى

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يستعد الاتحاد العربي للشباب والبيئة لإطلاق الملتقى العربي لرواد النقل الأخضر، بحضور خبراء ومفكرى الوطن العربى في مجال النقل الأخضر مع شباب رواد الأعمال ورواد التغيير الاجتماعي، على مدار يومين بالقاهرة  الأسبوع المقبل 1 و 2 سبتمبر المقبل، لمناقشة سبل استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة، والنقل الأخضر فى العالم العربي وتحقيق التنمية المستدامة.

 

ومن جانبه قال الخبير البيئي الدكتور مجدى علام رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عام 2023 هو عام الشباب العربى، في تفعيل دور المجتمع المدنى في قضية المناخ، ومن أجل تعزيز الوعي حول أهمية النقل الأخضر الذى يعتمد على الطاقات المتجددة، باعتباره أحدى طرق الحد من التلوث البيئي، إضافة الى تقليل الانبعاثات الضارة من الغازات الدفيئة، سينعقد المنتدى هذا العام من اجل تسليط الضوء على التكنولوجيا والابتكارات، المرتبطة بمجال النقل الأخضر والطاقة المتجددة، مؤكدا أن الملتقى سيشهد استعراض  العديد من التجارب الناجحة والمبادرات المجتمعية التي تحقق الاستدامة، من أجل اتاحة فرصة للجميع تبادل الخبرات ونشر الوعى المرتبط بهذا الملف، لتحقيق تغيير إيجابي في صناعة النقل والطاقة.

 

وقال الدكتور ممدوح رشوان أمين عام الاتحاد:" إنه ستتضمن  فعاليات الملتقى عدد من المحاضرات الملهمة لهذا الملف الحيوي، إضافة لانعقاد عدد من وورش العمل التفاعلية، وبعض الجلسات النقاشية حول عدد من جوانب الطاقة والنقل الأخض، بمشاركة وحضور العديد من خبراء البيئة والطاقة على مستوى مصر والوطن العربى والعالم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والنقل الأخضر، حيث أن الملتقى فرصة للتعلم وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والنقل الأخضر،  ورقمنة النقل، و تسليط الضوء على الابتكار والاستدامة وتطوير الحلول الذكية، وأثر استخداماته في المدن الذكية حديثة الإنشاء، من اجل تحسين نظام النقل في المنطقة العربية، كما سيسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للمجتمعات العربية.


الاتحاد العربى

المناخ

البيئة

الطاقة المتجددة

تغير المناخ

النقل المستدام



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