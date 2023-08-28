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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء .. إنفوجراف

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:44 م
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء .. إنفوجراف حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال السطور التالية ننشر إنفوجراف عن "طقس الثلاثاء"

- حار على شمال البلاد وشديد الحرارة جنوبًا

- ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة

- طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

- شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

- معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

- مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

- ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس

- نشاط رياح ببعض المناطق ما يساعد على تلطيف الأجواء

حالة الطقس
حالة الطقس

 


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