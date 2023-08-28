الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة ونصائح مهمة للمواطنين.. فيديو

كتب ـ محمود راغب

كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع بكل الأنحاء، موضحا السر فى شعور المواطنين هذه الأيام بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البلاد تشهد سيطرة كاملة لمنخفض الهند الموسمى على أغلب أنحاء الجمهورية، وبالتالى تهدأ سرعات الرياح وترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ويزداد الإحساس بالطقس المرتفع نتيجة الارتفاع الملحوظ فى نسب الرطوبة .

وأشار إلى أنه مع هدوء سرعات الرياح وسيطرة منخفض الهند الموسمي وارتفاع نسب الرطوبة ترتفع درجات الحرارة المحسوسة عن المقاسة فى الظل بمعدل 4 درجات مئوية، حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة 37 درجة اليوم.

وكشفت أنه من المتوقع بداية من الأربعاء ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية حيث تصل العظمى على القاهرة لـ36 درجة، ودرجات الحرارة المحسوسة تقفز على القاهرة لـ39 درجة وممكن أن تصل لـ40 درجة فى بعض الأحيان على سبيل المثال وتصبح الأجواء شديدة الحرارة.

وأضاف أن الارتفاع مستمر لمدة 48 ساعة مع سيطرة منخفض الهند الموسمي وهدوء نشاط الرياح وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الحرارة المحسوسة بمعدل 4 درجات على بعض المناطق.

وكشف أنه من المتوقع أنه بداية من الأسبوع المقبل عودة الأجواء لطبيعتها حيث تتحسن الأجواء وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها لتسجل على القاهرة مرة أخرى 33 درجة مع عودة نشاط الرياح مما يزيد الإحساس من التحسن بالأحوال الجوية.

وناشد القياتى المواطنين بمتابعة نشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة المقبلة خاصة وأننا على أعتاب نهاية فصل الصيف وهذه الفترة عادة ما تشهد تقلبات جوية سريعة .

كما ناشد المواطنين بضرورة التواجد فى أماكن جيدة التهوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 29 درجة .