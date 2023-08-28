ارتفاع تاريخى لمؤشرات البورصة والذهب يتراجع 40 جنيها اليوم.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم خلال النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع الارتفاع الجماعي لمؤشرات البورصة مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.260 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 18584 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 22462 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 7779 نقطة.

كما تم استعراض تأكيد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن شرم الشيخ أصبحت «أيقونة» المؤتمرات العالمية فى «الجمهورية الجديدة»، بعد نجاحها باقتدار فى استضافة العديد من المحافل الدولية الضخمة ذات الزخم السياسى والاقتصادى، وفى صدارتها «قمة المناخ»؛ بما يجعلها مبعث الأمل دومًا، وعلى أرضها تلتقى الحضارات، ويتحقق التواصل الإنساني؛ تعميقًا للشراكات التنموية العابرة للحدود، وستكون يومى 25، 26 سبتمبر المقبل على موعد مع إنجاز جديد باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية التى تنعقد لأول مرة فى أفريقيا؛ إيذانًا بانطلاقة قوية لشراكة كبيرة بين مصر والبنك الآسيوى، وشراكة أخرى أعمق وأكبر بين القارتين الأفريقية والآسيوية بما تمتلكه هذه المؤسسة متعددة الأطراف من خبرات وقدرات تؤهلها لأداء دور ملموس فى تلبية الاحتياجات التنموية بالبلدان الأفريقية.

واستعرض عبد الحليم سالم اجتماع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومسؤولى ملف التدريب بالوزارة، وياسر نجم المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

ناقش الاجتماع بحسب بيان الوزارة اليوم، الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل التى يجرى تنفيذها حاليًا فى جميع الشركات التابعة تمهيدًا لإطلاق برنامج متكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل، يشمل برامج عامة وأخرى متخصصة تلبى احتياجات الشركات التى تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء.

من جانبه كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن قرب بدء الإجراءات اللازمة استعدادا لتنفيذ التعداد الاقتصادى خلال أسابيع، حيث يجرى حاليا بدء تدريب أكثر من 1500 باحث ومراجع ومشرف داخل المدينة التعليمية التابعة للجهاز اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأخيرا فتح الذهب تداولاته على تراجع 40 جنيها لتسجل 2225 جنيها للجرام للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، فى حين يشهد السعر العالمى للذهب هبوط دون 1915 دولار لتظل الأونصة قرب أعلى مستوى لها فى أسبوعين.

عيار 24 يسجل 2543 جنيها.

عيار 21 يسجل 2225 جنيها.

عيار 18 يسجل 1907 جنيهات.

الجنيه الذهب 17800 جنيه.