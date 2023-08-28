ابن الأخ كلمة السر فى سرقة شقة عمه بالإكراه في الهرم.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

اعترف 4 أشخاص متهمين بسرقة شقة بالإكراه بعد الاعتداء على مالكها وزوجته بمنطقة الهرم، أمام رجال المباحث عقب القبض عليهم، أنهم ارتكبوا الجريمة بتحريض من إبن شقيق المجني عليه.

وأضاف المتهمين، أن إبن شقيق المجني عليه، اتفق معهم على سرقة عمه، لعلمه بثراءه، واحتفاظه بمبالغ مالية، ومشغولات ذهبية بشقته، وفي سبيل تنفيذ المخطط استعانوا بفتاة، لمساعدتهم في الجريمة، وكان مهمتها دفع مالك الشقة على فتح الباب، حيث طرقت باب الشقة، وفور فتح المجني عليه، هددوه وزوجته، ووثقوهما بحبل، وخلال مقاومته اعتدوا عليه مما أدى إلى إصابته.

وذكر المتهمون خلال اعترافاتهم، أنهم فتشوا بمحتويات الشقة، وعثروا على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي، بالإضافة إلى متعلقات أخرى ثمينة، استولوا عليها، وقسموا المسروقات بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأحيلوا إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

بالإنتقال تم التقابل مع (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجرح قطعى بالرأس ، وزوجته) حيث قرر أنه أثناء تواجده وزوجته بالشقة سكنهما قامت إحدى الفتيات بالطرق على باب الشقة ولدى قيامه بفتحه فوجئ بشخصان مجهولان يرتديان كمامة وكاب بصحبتها وقاموا بالدلوف للشقة وبحوزتهم عدد 2 ماسورة حديدية وسلاح أبيض "سكين" وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته وأوثقوه وزوجته وإستولوا على حقيبة يد بداخلها (مبلغ مالى - عملات أجنبية - جواز السفر الخاص بها) وكذا (مشغولات ذهبية - 3 هواتف محمولة - عدد 4 ساعات يد - كاميرا ديجتال - ميزان حساس – بعض المتعلقات) ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص من بينهم نجل شقيق المُبلغ "يحمل جنسية إحدى الدول").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.