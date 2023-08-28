اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 28 أغسطس 2023 02:23 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى الطريق الصحراوى نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.
 
 

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