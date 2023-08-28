اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:05 ص
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إصابة 8 أشخاص بكسور إثر وقوع حادث سير على الصحراوي في البحيرة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:01 ص
إصابة 8 أشخاص بكسور إثر وقوع حادث سير على الصحراوي في البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث سير بمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحوادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سرفيس بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى  بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

 


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