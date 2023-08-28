إصابة 8 أشخاص بكسور إثر وقوع حادث سير على الصحراوي في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث سير بمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحوادث من شرطة النجدة .