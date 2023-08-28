اليوم السابع
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إصابة مسنة سقطت أسفل عجلات قطار بقنا

الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:05 م
إصابة مسنة سقطت أسفل عجلات قطار بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيبت مسنة، اليوم الإثنين، إثر سقوطها أسفل عجلات قطار بمحطة سكة حديد أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد إصابة عجوز، إثر سقوطها أسفل عجلات قطار بمحطة سكة حديد أبوتشت.
 
وتبين إصابة "نجاح. س" 65 عامًا مقيمة بمحافظة أسيوط، ببتر ساقها إثر سقوطها أسفل عجلات قطار بمحطة سكة حديد أبوتشت، فتم نقل المصابة إلى مستشفى أبوتشت المركزي وتحويلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 
 
 

 
 
 

 


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