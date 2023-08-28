إصابة مسنة سقطت أسفل عجلات قطار بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد إصابة عجوز، إثر سقوطها أسفل عجلات قطار بمحطة سكة حديد أبوتشت.

وتبين إصابة "نجاح. س" 65 عامًا مقيمة بمحافظة أسيوط، ببتر ساقها إثر سقوطها أسفل عجلات قطار بمحطة سكة حديد أبوتشت، فتم نقل المصابة إلى مستشفى أبوتشت المركزي وتحويلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.