إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل جاره بسبب خلافات الجيرة في المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بينهما في منطقة المرج، عقب انتهاء التحقيقات معه.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج إشارة من إحدى المستشفيات، يفيد بوصول شاب فاقد الوعى ومصاب بعدة طعنات نافذة متفرقة في أنحاء الجسد، وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج، على الفور أنتقل رجال الشرطة إلى المستشفى، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، مصاب بعدة طعنات نافذة.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة بعد مشاجرة نشبت بينهما على خلفية خلافات الجيرة، تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض، أسقطه على الأرض غارقا في دمائه وفرا هاربا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بينهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.