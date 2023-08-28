إحالة تاجر للمحاكمة أوهم ضحاياه بتوفير شقق سكنية في عين شمس

كتب كريم صبحى

قررت نيابة عين شمس إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة النصب على المواطنين، والأستيلاء منهم على أموال بزعم قدرته على توفير وحدات سكنية لهم في محافظة القاهرة.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بنطاق محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.