اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إحالة تاجر للمحاكمة أوهم ضحاياه بتوفير شقق سكنية في عين شمس

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:48 ص
إحالة تاجر للمحاكمة أوهم ضحاياه بتوفير شقق سكنية في عين شمس محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة عين شمس إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة النصب على المواطنين، والأستيلاء منهم على أموال بزعم قدرته على توفير وحدات سكنية لهم في محافظة القاهرة.
 
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بنطاق محافظة القاهرة.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
 

اخبار الحوادث

عين شمس

حوادث عين شمس

النصب

إحالة تاجر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة