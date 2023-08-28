إحالة تاجر صادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل لمصلحة الحماية المجتمعية

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة إحالة تاجر صادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل بالمنيرة الغربية لمصلحة الحماية المجتمعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر.

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بصحة الحكم الصادر ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر صادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل عمد، بمنطقة المنيرة الغربية.

وردت معلومات للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، تفيد تواجد تاجر صادر ضده حكم بالإعدام، في قضية قتل عمد، بمنطقة المنيرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن ورجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته أقر بصحة الحكم، وتورطه في قضية القتل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.