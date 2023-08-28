أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية عن "فحص جوازات السفر وكشف التزوير"

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق والتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة والقطاعات الأمنية المعنية دورة تدريبية فى مجال (فحص جوازات السفر وكشف التزوير) بمشاركة (146) طالبة بكلية الشرطة.

وشهدت الدورة التدريبية محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على مدار 4 أيام تضمنت التدريب على آليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات والتمييز بين الوثائق الرسمية والمزورة.

وأشاد الجانب الأمريكى بقدرات الطالبات على استيعاب برامج الدورة التدريبية والتى تنعكس مستقبلاً على تعزيز قدراتهن على العمل فى هذا المجال الذى يعتمد على التطور التكنولوجى وضرورة مواكبة المستجدات لمكافحة تلك الجرائم غير التقليدية.

واختتمت فعاليات الدورة بتكريم الطالبات المتميزات وتوزيع الهدايا التذكارية على القائمين على العملية التدريبية، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى وتأهيلهم للعمل الميدانى فى مختلف المجالات الأمنية.