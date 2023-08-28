اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب تفتح تداولات الأسبوع على هبوط 30 جنيها فى الجرام

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:41 م
أسعار الذهب تفتح تداولات الأسبوع على هبوط 30 جنيها فى الجرام ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل التعاملات الأسبوعية حيث فتح الذهب تداولاته على تراجع 30 جنيها لتسجل 2235 جنيها للجرام للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوط دون 1915 دولار لتظل الأونصة قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2554 جنيها.

عيار 21 يسجل 2235 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 1916 جنيها.
 
الجنيه الذهب 17880 جنيها.

شعبة الذهب تعلق على وضع مبيعات الذهب 

كشف أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، عن اتجاه كبير من المستهلكين لشراء المشغولات الذهبية مقارنة بالجنيهات والسبائك، مشيرا إلى أن الشهور الثلاثة الماضية شهدت طلبا مرتفعا على المشغولات الذهب لتتفوق في المبيعات على الجنيهات والسبائك لأول مرة في 2023.
 
وأشار "الجلا" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن رواج سوق المشغولات الذهب يعني مزيدا من التشغيل للعمالة خاصة أن صناعة المشغولات الذهب تتطلب أيدي عاملة كثيفة مقارنة بصناعة الجنيهات والسبائك التي يقل الاعتماد فيها على العمالة.
 
وأوضح سكرتير شعبة الذهب، أن سوق الذهب في مصر حصل على قبلة الحياة من قرار الحكومة الذي يصدر في مايو الماضي والذي يسمح بدخول الذهب مع المصريين العائدين من الخارج بدون جمارك.
 
 

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الجنيه الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة