أسعار الدواجن تسجل 64 جنيهًا للكيلو فى الأسواق

كتبت أسماء نصار

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا فى الأسواق وقد بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء 55 جنيهًا فى المزرعة، لتصل للمستهلك بـ 64 إلى 65 جنيهًا والبلدى بـ 95 جنيهًا للكيلو فى المزرعة وتباع للمستهلك بـ 100 جنيه، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر 111 جنيهًا والأبيض 108 إلى 109 جنيهات فى المزرعة.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 141 مليون دولار، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الاعلاف من الموانئ المصرية.

وأضاف "القصير" أن الإفراج شمل 224 ألف طن من الذرة بحوالي 81 مليون دولار وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 45 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 15 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 17أغسطس 2023) 7.2 مليون طن منهم 5.2 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.