أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الإثنين 28-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 28-8-2023.



إيقاف التداول على 7 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المصرية للدواجن، والدلتا للسكر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وأسمنت سيناء.



البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.260 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 720.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.83%، والعرب على 7.81%، واستحوذت المؤسسات على 20.703% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 134.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 512.9 ألف جنيه، 7 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 77.2 مليون جنيه، 67.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 18584 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 22462 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 7779 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3754 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5517 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.

وصعدت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 14.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.818 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.86%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 4.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.59%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 3.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.08%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 17 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.26%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 5.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.12%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 26.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.38%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 14.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.57%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 11.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.31%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 29.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%.