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السلطات

7 ملايين فأر بالمدينة.. روما تعلن خطة طوارئ لمواجهة غزو الفئران للكولوسيوم

الأحد، 27 أغسطس 2023 03:33 م
7 ملايين فأر بالمدينة.. روما تعلن خطة طوارئ لمواجهة غزو الفئران للكولوسيوم روما
كتبت : شيماء عبد المنعم

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أعلنت حكومة مدينة روما، اتخاذ إجراءات للتصدى لغزو الفئران عند الكولوسيوم بعدما نشر سياح صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لتلك القوارض وهي تتجول في مناطق قريبة من المدرج التاريخي.

وقالت سابرينا ألفونسي رئيسة هيئة جمع القمامة بالمدينة، لوكالة أدنكرونوس للأنباء، "سيكون هناك تدخلا خاصا حتى يستطيع الناس المرور بأمان عند أحد أشهر المواقع التي تجتذب السياح في إيطاليا"، حسبما نشر موقع bbc.

روما
روما

وذكرت حكومة المدينة، في بيان، أن العملية ستستمر هذا الأسبوع إذ سيجري تنظيف المناطق الخضراء المحيطة بالكولوسيوم والمصارف التي يشيع فيها وجود الفئران ونصب الفخاخ لها.

وقال البيان إن هناك نحو 7 ملايين فأر في المدينة أي 2.5 فأر لكل ساكن، وأوضحت ألفونسي أن ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى المدينة هذا الصيف إلى جانب موجة الحر تسببا في زيادة القمامة مما أدى إلى انتشار القوارض، ونشر مجلس المدينة صورا لعمال النظافة وهم يجمعون أكواما من زجاجات المياه البلاستيكية وعلب المشروبات ومخلفات أخرى.

وتعاني روما من أزمة قمامة متفاقمة منذ سنوات إذ تُلقى أكوام من المخلفات في كثير من الأحيان في الشوارع بجوار صناديق القمامة الممتلئة، فيما بُنى الكولوسيوم قبل 2000 عام، وهو أكبر مدرج في الإمبراطورية الرومانية وكان يستخدم لاستضافة معارك المصارعين وتنفيذ عمليات الإعدام وصيد الحيوانات.


غزو فئران

فئران

روما

الكولوسيوم

الاثار الرومانية



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