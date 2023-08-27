وزير داخلية فرنسا: يجب ألا نسمح لـ"لوبان" بالذهاب إلى السلطة فى 2027

وأضاف دارمانين لصحيفة "لا فوا دو نورد" في مقابلة نُشرت يوم الجمعة: حقيقة الأمر هي أنه في غضون خمس سنوات، سيكون فوز مدام لوبان محتملاً للغاية، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

ويواجه دارمانين البالغ من العمر 40 عاما، المسؤول عن الشرطة الفرنسية، عدة أزمات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الاضطرابات الحضرية بعد إطلاق الشرطة النار على مراهق من أصل جزائري عند محطة مرور خارج باريس في يونيو، وجرائم إطلاق نار عنيفة في منطقة تجار المخدرات.