اليوم السابع
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وزير داخلية فرنسا: يجب ألا نسمح لـ"لوبان" بالذهاب إلى السلطة فى 2027

الأحد، 27 أغسطس 2023 09:51 م
وزير داخلية فرنسا: يجب ألا نسمح لـ"لوبان" بالذهاب إلى السلطة فى 2027 وزير الداخلية الفرنسى
أحمد علوى

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قال وزير الداخلية الفرنسة جيرالد دارمانين، خلال كلمه له فى لقاء صحفى حول، انه قلق من احتمالية وصول مارين لو بان زعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا غلى السلطة ، وان وصولها لمقعد الرئاسة عام 2027 سيكون مستبد ، ويجب ألا  يسمح الفرنسيين بذلك.

 
وأضاف دارمانين لصحيفة "لا فوا دو نورد" في مقابلة نُشرت يوم الجمعة: حقيقة الأمر هي أنه في غضون خمس سنوات، سيكون فوز مدام لوبان محتملاً للغاية، وفق صحيفة الجارديان البريطانية. 
 

ويواجه دارمانين البالغ من العمر 40 عاما، المسؤول عن الشرطة الفرنسية، عدة أزمات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الاضطرابات الحضرية بعد إطلاق الشرطة النار على مراهق من أصل جزائري عند محطة مرور خارج باريس في يونيو، وجرائم إطلاق نار عنيفة في منطقة تجار المخدرات. 

 
 
 

فرنسا

وزير داخلية فرنسا

لوبان

الانتخابات الفرنسية 2027



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