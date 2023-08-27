اليوم السابع
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وزير خارجية سوريا يؤكد أهمية رعاية مصالح السوريين في الخارج

الأحد، 27 أغسطس 2023 02:51 م
وزير خارجية سوريا يؤكد أهمية رعاية مصالح السوريين في الخارج وزير خارجية سوريا فيصل المقداد
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية السورى الدكتور فيصل المقداد، الأحد، أهمية رعاية مصالح المواطنين السوريين في الخارج وتقديم الخدمات لهم بأفضل صورة، إضافة إلى تعزيز التواصل معهم بشكل مستمر.

ونقل المقداد، إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية السورية المعينين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة الذين سيباشرون مهامهم فيها خلال الأيام القادمة خلال لقائه بهم اليوم بالتعليمات المتعلقة بمواقف سوريا من مختلف التطورات والأحداث السياسية في المنطقة والعالم، مشدداً على أهمية رعاية مصالح المواطنين السوريين في الخارج وتقديم الخدمات لهم بأفضل صورة، إضافةً إلى تعزيز التواصل معهم بشكل مستمر.

وأشار المقداد، إلى أن الخارجية السورية ستقدم لرؤساء البعثات المعينين الدعم اللازم في سبيل نجاح عملهم في الخارج، وضمان تمثيلهم لسوريا ودفاعهم عن مصالحها بالشكل الأمثل، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.

 

 

 

 

 

 


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