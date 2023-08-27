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وزير التموين: انطلاق معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر الشهر المقبل

الأحد، 27 أغسطس 2023 03:09 م
وزير التموين: انطلاق معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر الشهر المقبل وزير التموين يضع حجر أساس لثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية
كتب مدحت وهبة

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أعلن الدكتور عَلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انطلاق معرض أهلا مدارس الرئيسى الشهر المقبل، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تحديد موعد انطلاق المعرض، حيث من المقرر إقامته بمنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر بمشاركة كبرى الشركات المنتجة بهدف توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، كما سيتم التنسيق مع الاتحاد العام للغرفة التجارية كذلك انشاء فروع للمعارض فى المحافظات.
 
جاء ذلك على هامش تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام ، والدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين لشئون الاستثمار والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

التموين

معارض اهلا مدارس

اهلا مدارس

مستلزمات اهلا مدارس



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