وزير التجارة العُمانى: نتطلع للمشاركة فى اجتماع منظمة التجارة فبراير المقبل

إيمان حنا

أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، أن السلطنة تتطلع إلى المشاركة في اجتماع منظمة التجارة العالمية لوزراء التجارة في فبراير المقبل في أبوظبي وإدخال إجراءات جديدة من شأنها حماية مستقبل منظمة التجارة العالمية باعتبارها الراعي للمنظمة المتعددة الأطراف. وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وشاركت سلطنة عمان في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في جايبور بالهند والتي تضم أكثر من 75 بالمئة من التجارة العالمية وترأس وفد السلطنة قيس بن مُحمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار .

تمثلت أهم الملفات التي ناقشها قيس بن مُحمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تسهيل التجارة حيث يمكن للهند تحقيق ذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة سواء على المستوى الثنائي أو في المستقبل القريب ومن خلال دول مجلس التعاون الخليجي أيضا.

وأضاف اليوسفى، أن عُمان قد حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاستثمارية واللوجستية والتحول الرقمي وفي تسهيل بيئة الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية ومشروعات البنى الأساسية لمواكبة التطورات الاستثمارية في العالم، موضحًا أن نتائج الاجتماع سوف تؤدي إلى تحقيق فوائد واضحة للشركات العُمانية عند دخولها وتوسيع عملياتها في الأسواق العالمية.

والتقى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الزيارة بعدد من وزراء التجارة والمسؤولين من دول مجموعة العشرين، والدول المدعوة، والمنظمات الدولية، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية وتعزيز العلاقات بين سلطنة عُمان ودول العالم واستكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة للتعاون في مختلف القطاعات.