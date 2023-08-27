وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو تصل بكين فى زيارة تستمر عدة أيام

وكالات

أعلنت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو الأحد، وصولها إلى بكين في زيارة تستمر عدة أيام "مزدحمة بلقاءات مع عدد من المسؤولين الصينيين وقادة الأعمال الأميركيين في الصين".



ونشرت رايموندو على منصة "إكس" مقطع فيديو قصير لوصولها إلى بكين.



وتأتي زيارة رايموندو إلى الصين بعد زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في يونيو، ووزيرة الخزانة جانيت يلين مطلع يوليو، في مسعى من واشنطن لاستئناف الاتصالات مع الصين على أعلى مستوى.