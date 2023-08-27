نهاية رحلة تاجر ممنوعات في الجيزة.. سقط بـ"الفودو" قبل ترويجه في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من إحباط محاولة تاجر مواد مخدرة، ترويج كمية من مخدر الفودو بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن هوية مسجل خطر، تحصل منه على المخدر، ليتولى توزيعها بين المتعاطين من عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لتباشر النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية منها تمهيدا لترويجها بين عملائه من المتعاطين.

تتبع رجال المباحث المتهم، في المناطق التي يتردد عليها، وتمكنوا من القبض عليه بعد محاصرته، وضبط بحوزته كمية من مخدر الفودو، معدة للبيع.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث، بتحصله على المضبوطات من مسجل خطر، كشف عن هويته، للاتجار بها، وترويجها بين المتعاطين من عملائه، كما اعترف بتوصيل المخدر لزبائنه عقب التواصل معهم هاتفيا، بواسطة دراجة نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.