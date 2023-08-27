نائب رئيس مجلس العموم البريطانى يؤكد متانة العلاقات مع الكويت

وقال إيفانس - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، قبيل زيارة ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لبريطانيا غدًا الاثنين تزامنا مع احتفال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بالذكرى الـ 70 لتأسيسه - "تربطنا دائما علاقة عمل قوية للغاية مع الكويت، وقد تم تعزيزها لسنوات عديدة من قبل سفير الكويت السابق خالد الدويسان، الذي مثل مصالح بلده لفترة طويلة".

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تسير على نفس النهج وأكثر بقيادة السفير الكويتي الجديد في لندن بدر العوضي، مؤكدا تعزيز الروابط البريطانية الكويتية ونشاطهما بارز في مجال ترقية التجارة والاستثمار.

وأشار إلى أن هذا العمل الدؤوب قد أتى بثماره بشكل واضح إذ نمت التجارة بين البلدين بشكل كبير خلال العام الماضي، وبعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهذا بلا شك علامة واضحة على أن المستقبل يحمل أشياء إيجابية كثيرة للبلدين.