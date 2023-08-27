نائب رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التحويلات بمعامل كليتي التجارة والآداب

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أعمال التحويلات (تقليل الاغتراب) للمرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة بمعامل كليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها.

واطمأن نائب رئيس الجامعة، علي سير أعمال التحويلات بكل سهولة ويسر، مؤكدا علي أهمية توافر أماكن استراحة مناسبة للطلاب وأولياء أمورهم خلال مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) والتي تتم في الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

يذكر أن جامعة بنها خصصت 3 معامل للتنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم حيث جرى تخصيص معامل بكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها.