ميانمار تطرد كبير دبلوماسيى دولة تيمور الشرقية من البلاد

وأدانت وزارة خارجية ميانمار في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أوردته قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الأحد، "تصرفات تيمور الشرقية غير المسئولة" على حد وصفها، وأمرت القائم بأعمال الدولة في مدينة يانجون جنوبي البلاد "بالمغادرة في موعد أقصاه الأول من شهر سبتمبر المقبل".

وقالت الوزراة، إن تيمور الشرقية تشجع "الجماعة الإرهابية على ارتكاب المزيد من انتهاكاتها في ميانمار"، ما دفع ديلي لإدانة أمر الطرد، وشددت في بيان على "أهمية دعم كل الجهود المبذولة من أجل عودة النظام الديمقراطي في ميانمار"، وحثت المجلس العسكري على "احترام حقوق الإنسان والسعي للتوصل إلى حل سلمي وبناء للأزمة" على حد تعبيرها.

وكان المجلس العسكري في ميانمار قد صنف حكومة الظل المعروفة بـ "حكومة الوحدة الوطنية" - والتي يهيمن عليها المشرعون المنفيون الذين يعملون خارج البلاد لإسقاط الانقلاب - كمنظمة الإرهابية.