اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 12:40 م
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مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر إطلاق نار فى الدنمارك

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:09 م
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر إطلاق نار فى الدنمارك شرطة الدنمارك - أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الشرطة في الدنمارك، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين؛ إثر إطلاق نار في أحد أحياء العاصمة "كوبنهاجن".

وقال المتحدث باسم الشرطة بول كيلدسن- في تصريح، اليوم- إن ملثمين اثنين فتحا النار داخل مبنى في حي "كريستسانيا" المعروف بازدهار تجارة المخدرات، مرجحا ارتباط الحادث بالعصابات الإجرامية، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأضاف أن أحد المصابين يرقد في حالة خطيرة فيما تعد حالة بقية المصابين مستقرة، مشيرا إلى أن الشرطة لا زالت تبحث عن منفذي الهجوم منذ وقوع الحادث ليل السبت.


اطلاق نار

الدنمارك

كوبنهاجن

حى كريستسانيا



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