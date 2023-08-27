اليوم السابع
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مصرع طفل إثر حادث على الطريق الزراعى الغربى فى سوهاج

الأحد، 27 أغسطس 2023 08:53 ص
مصرع طفل إثر حادث على الطريق الزراعى الغربى فى سوهاج حادث تصادم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد الطريق الزراعى الغربى أسيوط سوهاج بناحية قرية مشطا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج وقوع مصادمة على الطريق بين تروسيكل ومركبة توك توك على الطريق نتج عن التصادم وفاة طفل من مستقلى التوك توك وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج بين تروسيكل وبين توك توك ووجود متوفى في الحادث وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص عقب الإنتقال والمعاينة تبين وجود مصادمه ومتوفي بالطريق الزراعي بناحية مشطا دائرة مركز طما حيث تبين أنه أثناء سير دراجة نارية تروسيكل قيادة المدعو أبو الحسن ه م ا  56 سنة عامل ومقيم بندر طما بالطريق المشار إليه أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة نارية توك توك قيادة المدعو إبراهيم ع ا ع 28 سنة سائق ومقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة مستقل التوك توك الطفل وائل م ب 9 سنة ومقيم بذات الناحية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طما المركزي وبسؤال قائدي المركبتين ووالد المتوفي المدعو محمد ب ا 42 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفي الأخير الشبهة الجنائية تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

 


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