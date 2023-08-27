اليوم السابع
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مصرع شخص صعقًا بالكهرباء بإحدى قرى المنيا

الأحد، 27 أغسطس 2023 01:35 ص
مصرع شخص صعقًا بالكهرباء بإحدى قرى المنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقي شخص مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء العمل على ماكينة غزل البنات بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، وتم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة بمصرع طالب يبلغ من العمر 10 سنوات، مقيم بإحدى قرى العدوة متأثرا بصعق تيار كهربائي أثناء العمل على ماكينة غزل البنات.
 
تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي العدوه المركزي، وأفادت التحريات الأولية، وفاة الطالب نتيجة التعرض لصعق كهربائي وما أحدثه من توقف القلب والتنفس وحدوث الوفاة.
 
وكشفت تحريات البحث الجنائي عدم وجود شبهه جنائية، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان.
 

مدرية الامن

حوادث

صعق كهربائى

اخبار المنيا

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