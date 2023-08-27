مسابقة اللياقة البدنية تصل قرى حياة كريمة بمطوبس ومسابقة فنية في الرسم الفورى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم مركز شباب برج مغيزل بقرى حياة كريمة فى مطوبس، المسابقة الرياضية في اللياقة البدنية للشباب بمشاركة 30 عضوا من أعضاء مركز الشباب، اليوم الأحد، ضمن فعاليات مبادرة «صيف شبابنا» برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ .

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المسابقة شملت سباق" الجرى فى المحل و عدو 100م و الضغط و الوثب من الثبات وشد الحبل " و تم توزيع الجوائز على الشباب الفائزين بالمسابقة، مشيراً إلى إعداد برنامج متكامل رياضى، تثقيفى، ترفيهى ضمن مبادرة وزير الشباب والرياضة " صيف شبابنا" التى أطلقها الدكتور أشرف صبحى فى حفل " شباب مصر " فى مطلع أغسطس الجاري بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية .

كما نظمت إدارة شباب سيدى غازى، المسابقه الفنيه في الرسم الفوري بمركز شباب الخادمية، ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" وتقديم البرامج الفنية والإبداعية التى تعمل على تنمية الحس الفني لدى النشء.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرامج والفعاليات الفنية تسهم فى تنمية المواهب الإبداعية وتشكيل عقول النشء و ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية المواهب الإبداعية و الرياضية للنشء، منوهاً عن إنطلاق النسخة الرابعة من المشروع القومي أولمبياد الطفل المصري، محاكاة دورة الألعاب الأولمبية، تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية للتنمية تنمية الرياضية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



رسمه لطفلة خلال مسابقة الرسم الفوري



مسابفة رسم فوري بمركز شباب



مستابفات بمراكز شباب مطوبس ضمن حياة كريمة