محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية لـ1.7 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة « 100 يوم صحة » قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الاحد، 25 يونيو حتى 26 أغسطس 2023، ل مليون و787ألف و351 مواطناً ما بين مبادرات رئاسيه وإحالة ( المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دوله وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية )، إضافة لمبادرات الصحة العامة لـ 214 ألفا و612 مواطناً بالاضافة إلى تحويل 23 ألاف و 574 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم تطعيم 438 ألف و920 طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة، وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 149 ألف و496 منتفعة بالإضافة إلى 144 ألف و 419 زيارة المنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة، وتم صرف 141 ألفا و319 وسيلة تنظيم الأسرة وعمل 170 ألف و 862 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأكدت الدكتورة أمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية، ومبادرة 100 يوم صحه، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ 25 ألف و 757 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 477 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج ؛ بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 2921 منشأة غذائية، و أخذ 683 عينة مواد غذائية وتحرير 1336 محضر للمنشآت المخالفة و ضبط 106 منشأة بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 19 ألف و 629 كيلو من الأغذية المختلفة، و359 لتر سوائل، والمرور على 482 محطة لمياه الشرب، و 114 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى