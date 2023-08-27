محافظ الشرقية ينعى وفاة الشيخ الشحات شاهين نقيب قراء المحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وفاة الشيخ الشحات شاهين نقيب قراء الشرقية وعضو مجلس إدارة نقابة قراء الجمهورية والذى وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء كبيرة مع القرآن الكريم.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الكريم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف المحافظ أن الراحل الكريم كان من أهل القرآن العاملين به وعلما من أعلام التلاوة والقراءات، وتخرج على يديه العديد من الأعلام، وصاحب رحلة عطاء مع القرآن وعلومه.

يستعد أهالى قرية الصفا مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومشايخ الأزهر الشريف ومحفظى وقراء القران الكريم، لتشيع جنازة الشيخ الشحات إبراهيم نقيب قراء الشرقية، احد اعلام قراء القران بمصر ورئيس لجان تحكيم لمسابقات دولية.

و كانت اصدرت نقابة قراء القران الكريم، بيانا نعت فيه الشيخ الشحات شاهين، جاء فية:

بقلوب مؤمنة نودع اليوم احد اعلام القران والاقراء فى مصر والعالم الاسلامى انه فضيلة القارئ العلامة الشيخ الشحات شاهين نقيب قراء محافظة الشرقية انا لله وانا اليه راجعون "

كما أصدر مشايخ عموم قراء القران الكريم، فى محافظات الجمهورية، بيانات وبرقيات عزاء الشيخ الشحات شاهين.