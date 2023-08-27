محافظ الجيزة يتابع أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الدائرى نطاق الطالبية.. صور

كتبت – مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية لأعمال طلاء العقارات المحيطة بالطريق الدائري والتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال لسرعة الانتهاء من القطاعات الجاري العمل بها وحل أي عقبات قد تواجههم فى ذلك الشأن.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية للأعمال والتي أوضح خلالها أن الأعمال تأتى في إطار الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، والتى تشمل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والهادفة إلى تطوير المناطق المحيطة بالمتحف وتحسين الصورة البصرية للمحاور والطرق المؤدية إليه لتحقيق المظهر الحضارى الذي يليق بمكانة الحضارة المصرية حول العالم.

وأكد محافظ الجيزة أن الأعمال تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة لها وأنه يتم مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الإستشارية القائمة على الأعمال.

وأضاف "راشد"، أنه يجرى الانتهاء من العديد من مشروعات التطوير والتنمية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية والتى تتضمن توفير ساحات انتظار ومواقف حضارية وتطوير للعشوائيات وتخطيط مروري والتى تهدف جميعها لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند افتتاح المتحف.

رافق المحافظ، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأشرف تامر رئيس حى الطالبية، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم.



محافظ الجيزة يتابع أعمال طلاء واجهات العقارات المطله علي الطريق الدائرى



محافظ الجيزة يتابع أعمال طلاء واجهات العقارات المطله على الطريق الدائرى



محافظ الجيزة يتابع أعمال طلاء واجهات العقارات المطله على الطريق الدائرى



محافظ الجيزة يتابع أعمال طلاء واجهات العقارات المطله على الطريق الدائرى