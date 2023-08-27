اليوم السابع
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مباحث التموين تضبط 480 علبة سجائر تباع بأزيد من التسعيرة بكفر الشيخ

الأحد، 27 أغسطس 2023 09:21 م
مباحث التموين تضبط 480 علبة سجائر تباع بأزيد من التسعيرة بكفر الشيخ سجائر - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ برئاسة رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية من علب السجائر، لدى صاحب محل بقالة وبيع سجائر يبيع بأزيد من السعر الرسمي بمدينة كفرالشيخ ، وتم التحفظ عليها وتحرر المحضر اللازم.

وضبطت حملة مباحث  التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، "م.ط.أ " ، 48سنة، صاحب محل بقالة وبيع سجائر بمدينة كفرالشيخ وبحوزته 480 علبة سجائر محلية الصنع تباع بأزيد من التسعيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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