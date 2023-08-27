اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 11:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كوريا الشمالية تفتح حدودها أمام مواطنيها بالخارج للعودة للبلاد بعد تخفيف قيود كورونا

الأحد، 27 أغسطس 2023 09:56 ص
كوريا الشمالية تفتح حدودها أمام مواطنيها بالخارج للعودة للبلاد بعد تخفيف قيود كورونا كورونا - أرشيفية
أ.ش.أ

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وافقت السلطات في كوريا الشمالية على دخول مواطنيها في الخارج البلاد بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا .

وأعلن المقر الوطني للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ بكوريا الشمالية - حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد، أنه "تم السماح للمواطنين الكوريين الشماليين في الخارج بالعودة إلى ديارهم".

ووفقا للمقر، أنه سيتم وضع العائدين تحت المراقبة الطبية المناسبة في أجنحة الحجر الصحي لمدة أسبوع.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن استأنفت كوريا الشمالية تسيير الرحلات الجوية التجارية مع الصين وروسيا الأسبوع الماضي بعد أكثر من ثلاث سنوات من إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19.

 


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قيود كورونا

الصين

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