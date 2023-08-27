فرنسا تعتزم حظر ارتداء "العباية" الإسلامية فى المدارس

وكالات

أعلن وزير التربية الفرنسى، جابريال أتال، الأحد أنه "سيحظر ارتداء العباية فى المدارس" فى فرنسا، مشددا على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطنى" لمدراء المدارس، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

ولدى سؤال الوزير عن المسألة التى تثير جدلا منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا الزي، أكد أتال أنه يسعى "اعتبارا من الأسبوع المقبل" إلى لقاء مسؤولى المدارس لمساعدتهم فى تطبيق هذا الحظر.

وأيد مجلس الدولة الفرنسى فى وقت سابق، حظرا على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب، وكانت مجموعة النساء المسلمات والتى تعرف بـ"المحجبات" طعنت فى المحكمة فى شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسى للعبة التى تحظر منذ عام 2016 "ارتداء أى علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسى أو الفلسفى أو الدينى أو النقابي".