

وأكد بيشاكزيك - في تصريح مساء السبت - أنه تم بناء الأسطول النووي لكن ليس لأنه خالي من الكربون فيعتبر الحل الوحيد للتخلص من الوقود الاحفوري، لذلك أكد ضرورة إنتاج الطاقات المتجددة لأن الطاقة النووية وحدها لن تكون كافية في كل الأحوال".



وفي عام 2021، أصدرت شبكة نقل الكهرباء تقريرا عن مستقبل الطاقة في فرنسا استنادا إلى 6 سيناريوهات من مزج مصادر متعددة مما يجعل من الممكن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.



وأضاف: "فرنسا تستهلك 63% من الوقود الأحفوري، علينا أن نسأل أنفسنا كيف نوقف هذه النسبة من الوقود الأحفوري المستورد كله، والذي يتم إنتاجه في بلدان ليست من حلفائنا وهو ما يكلف فرنسا سنويا ما بين 50 و100 مليار يورو".



وأكد أنه بحلول عام 2035، لا يوجد حل آخر سوى إنتاج الطاقات المتجددة في أسرع وقت ممكن لأنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك مفاعلات جديدة.