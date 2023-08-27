ويأتي الاجتماع على ضوء خطة سحب تلك القوات من الأراضي المالية بنهاية العام الجاري.



ومن المقرر أن يتحدث في جلسة الغد الجاسم واني الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي و رئيس البعثة الأممية المتعددة الجنسية (MINUSMA) العاملة في مالي، وذلك في جلسة مفتوحة تعقبها جلسة تشاور مغلقة.



تجدر الإشارة إلى أن الأربعاء المقبل سيشهد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة تقرير لجنة العقوبات الدولية المفروضة على جمهورية مالي.