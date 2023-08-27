اليوم السابع
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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 27 أغسطس 2023 10:40 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية، في مدينة القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتجرى يوميا اقتحامات للمسجد الأقصى ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة من الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

 


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فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

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الخليل



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