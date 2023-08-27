طراز طائرة الجيش الأمريكي المحطمة "أوسبرى" فى دائرة الاتهام

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن طائرة أوسبرى العسكرية الأمريكية، التي تحطمت اليوم الأحد، خلال تدريبات مشتركة للجيش الأمريكي مع استراليا، والتي أسفرت عن مصرع 3 من قوات المارينز وإصابة 20 آخرين بينهم 5 فى حالة خطيرة، كانت عاملا مشتركا فى العديد من حوادث الاصطدام أو التحطم.

وأشارت الشبكة إلى 12 حادث منذ عام 1992 كانت فيه الطائرة المذكورة عاملا مشتركا.

20 يوليو 1992: مقتل سبعة أشخاص خلال اختبار عندما تحطمت طائرة أوسبيرى فى فرجينيا

إبريل 2000: تسبب تحطم طائرة أثناء التدريب فى مصرع 19 من قوات المارينز. وألقيت المسئولية على خطأ الطيار، بينما خلص المحققون إلى أن الطيار حاول الهبوط سريعا وبزاوية منحدرة للغاية، مما تسبب فى فقدان الطائرة للرفع.

ديسمبر 2000: لقى 4 مارينز مصرعهم عندما تحطمت طائرة أوسبيرى فى كارولينا الشمالية. وألقى اللوم لاحقا على مشكلات فى جزء هيدرواليكى ونظام الكمبيوتر الخاص بالطائرة.

إبريل 2010: تحطمت طائرة أوسبيرى تابعة للقوات الجوية الأمريكية فى أفغانستان، وأسفرت عن مقتل ثلاثة من القوات وموظف مدنى

إبريل 2012: قتل اثنان من القوات الأمريكية فى تحطم طائرة أوسبيرى فى المغرب

يونيو 2012: تحطمت طائرة أوسبيرى CV22 خلال تدريب روتينى فى فلوريدا، مما أسفر عن إصابة خمس أشخاص.

مايو 2015: مصرع اثنين من قوات المارينز فى تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية فى هاواى.

ديسمبر 2016: هبطت طائرة أوسبيرى MV22 فى مياه أوكياناو باليابان، مما تسب فى إصابة اثنين.

أغسطس 2017: تحطمت طائرة MV22b فبالة سواحل استراليا مما اسفر عن مصرع ثلاثة من قوات المارينز

سبتمبر 2017: تحطمت طائرة أوسبيرى إم فى 22 بى فى سوريا، مما أصاب تسبب فى إصابة عسكريين.

مارس 2022: قتل أربعة مارينز عندما تحطمت طائرتهم أوسبيرى MV22 خلال تدريب للناتو فى النرويج

و8 يونيو 2022: قتل خمسة من جنود المارينز بعد تحطم طائرة من الطراز السابق خلال مهمة تدريب فى كاليفورنيا.