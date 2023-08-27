طبيب عيون يوضح طرق حماية القرنية لمستخدمي العدسات اللاصقة

كتبت ميرفت رشاد

توفر العدسات اللاصقة رؤية شاملة مقارنة بالنظارات التقليدية، كما أنها سهلة الاستخدام ومريحة عندما يتعلق الأمر بممارسة الرياضة، ولكن يجب استخدامها بحذر، تجنبًا لتقليل خطر الإصابة بالعدوى الميكروبية، وتقرحات القرنية، والتهابات العين، لا يجوز استخدام العدسات اللاصقة لأكثر من عدد الأيام المخصصة للاستخدام وتتراوح من يومية أو أسبوعية إلى شهرية أو سنوية، وإليك النصائح الطبية لحماية عينيك، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".

قال الدكتور، نيخيل سيث، استشاري أول طب العيون، بأحد المستشفيات بالهند، إن هناك بعض المضاعفات المرتبطة باستخدامها، موضحًا أن العدسات اللاصقة آمنة بشكل عام طالما يتم استخدامها بشكل صحيح.

وأضاف "سيث"، أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 5% من مرتدي العدسات اللاصقة عادة ما يواجهون مضاعفات كل عام، حيث بدأت الأضرار التي تلحق بالعدسات اللاصقة من الجفن إلى سطح الملتحمة وحتى القرنية، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية في العدسات اللاصقة هي سوء العناية بالعدسات ومحاليلها، فإن البكتيريا والفطريات وبعض الكائنات الحية الدقيقة مثل الشوكميبة تتسلل إليها، ما يؤدي إلى مضاعفات أكثر رعبًا للعين بما في ذلك القرنية.

ما هى المضاعفات التى يمكن أن تحدث؟

-تذكر الجدول الزمني المناسب لارتداء العدسات اللاصقة

-تأكد من عدم النوم بالعدسات اللاصقة لأن ذلك يضر بالقرنية.

-عدم الإفراط في استخدام العدسات اللاصقة، عدد الساعات التي ينصح بها عادة هو 8 ساعات يوميًا، يمكن أن يصل ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة إلى 10-12 ساعة يوميًا.

-لا يجوز استخدام العدسات اللاصقة لأكثر من عدد الأيام المخصصة لها، يجب الاهتمام بهذا الجدول الزمني بعناية حتى لا يؤدي الإفراط في استخدامها إلى مضاعفات القرنية .

كيف تسبب العدسات اللاصقة متلازمة جفاف العين؟

ارتداء العدسات اللاصقة لساعات طويلة يمكن أن يمنع وصول الأكسجين إلى القرنية، مما يسبب جفاف العين، من المهم إزالة العدسات اللاصقة من وقت لآخر والسماح لعينيك بالحصول على بعض الأكسجين الطازج، فالقرنية هي البنية الوحيدة في الجسم التي تستمد إمدادها بالأكسجين من الغلاف الجوي، وارتداء العدسات لفترة طويلة يسبب انخفاض الأوكسجين في القرنية و تبدأ المضاعفات في الحدوث بما في ذلك متلازمة جفاف العين.

ما هو خطر إصابة العين بالعدوى نتيجة استخدام العدسات اللاصقة لساعات طويلة؟

إن ارتداء العدسات اللاصقة لساعات طويلة يجعل قرنيتك عرضة للإصابة بالبكتيريا والفطريات والكائنات الحية الدقيقة وهذا يمكن أن يتطور إلى التهاب القرنية، ومن ثم تصبح العين حمراء ومؤلمة ومتهيجة وضبابية في الرؤية، كما يحدث فقدان الرؤية وفي بعض الأحيان يحدث ندبات دائمة في القرنية.

وكشف طبيب العيون، عن أن هذه الأنواع من المضاعفات الطبية تحدث لدى مستخدمي العدسات اللاصقة الذين يستخدمونها لأكثر من 5 سنوات وبشكل متواصل أكثر من 8-9 ساعات يوميًا، ويُنصح دائمًا بالتوقف عن العدسات اللاصقة بين تلك الفترة حتى تحصل قرنيتك على قسط من الراحة.