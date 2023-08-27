ضبط 32 قطعة سلاح نارى و5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (32) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (14 بندقية آلية –10 بنادق خرطوش- 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (24 متهم لــ 10 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية").

وكذلك تم تنفيذ عدد (568) حكما قضائيا متنوعة.

مديرية أمن أسوان

وضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) بحوزة (4 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية").

وكما ضبط عدد (1) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى) بحوزة (متهم).

وتنفيذ عدد (797) حكما قضائيا متنوعة.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (7 متهمين لـ"6 منهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.