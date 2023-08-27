ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش ومخدر الآيس

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الدخلية في ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بالجيزة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بالاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة المركز وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الأيس – 77 قطعة من الأدوات التى تستخدم فى تعاطى مادة الأيس المخدر – سيارة ملاكى "مستأجرة" – مبلغ مالى)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.