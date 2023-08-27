اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 10:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل تسلل لمدرسة محاولا سرقتها في أوسيم

الأحد، 27 أغسطس 2023 09:59 ص
ضبط عاطل تسلل لمدرسة محاولا سرقتها في أوسيم قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة بعض المتعلقات والأجهزة من داخل مدرسة في أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد ضبط لص داخل مدرسة في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خفير مدرسة تحفظ على لص، لمحاولته سرقة أجهزة ومتعلقات من داخل المدرسة.
 
بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزته المسروقات، وذكر أنه تسلل عبر السور، وحاول الاستيلاء على أجهزة كمبيوتر وكاميرات مراقبة، وبعض المتعلقات الأخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

سرقة مدرسة

أوسيم

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة