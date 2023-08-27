ضبط عاطل تسلل لمدرسة محاولا سرقتها في أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة بعض المتعلقات والأجهزة من داخل مدرسة في أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد ضبط لص داخل مدرسة في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خفير مدرسة تحفظ على لص، لمحاولته سرقة أجهزة ومتعلقات من داخل المدرسة.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزته المسروقات، وذكر أنه تسلل عبر السور، وحاول الاستيلاء على أجهزة كمبيوتر وكاميرات مراقبة، وبعض المتعلقات الأخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.