ضبط المتهم بتهديد عامل ديليفري بسلاح أبيض فى الشروق

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح أبيض "مطواة" تجاه آخر بمدينة الشروق بالقاهرة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وعامل توصيل طلبات أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشروق، بسبب معاتبة الأول للثانى على إستخدامه آلة التنبيه الخاصة بالدراجة النارية قيادته "دون داعٍ" تطورت لإشهار الأول سلاح أبيض "مطواة" تجاه الثانى "دون التعدى عليه"، وتم ضبط الطرفين والسلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهتهما أيدا ماسبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.