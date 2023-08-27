اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل ابن عمهم في أسيوط بسبب الميراث

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:56 ص
ضبط المتهمين بقتل ابن عمهم في أسيوط بسبب الميراث قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بمقتل أحد الأشخاص، إثر إصابته بطلق نارى وإصابة شقيقته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وبسؤال الـمُصابة اتهمت نجلى عمتها، بالتعدى عليهما بسلاح نارى كان بحوزتهما، مما أدى لوفاة شقيقها وحدوث إصابتها المنوه عنها وذلك إثر مشادة كلامية بين المتهمان وشقيقها بسبب خلافات على الميراث.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبحوزتهما 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

جريمة قتل

أخبار الحوادث

قاتل ابن عمه

جرائم القتل

الميراث

الخلاف على الميراث



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