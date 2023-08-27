شرطة البيئة تضبط 6 شركات بدون تراخيص فى البحيرة

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "البحيرة"، أسفرت جهودها عن ضبط (6 شركات – 2 مصنع - 2 محل – 2 مخزن) بدون تراخيص، بمضبوطات بلغت (210,556 طن أسمدة زراعية – 3347 عبوة مبيدات زراعية – 1788 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية – 3,350 طن إضافات أعلاف – 213 لتر أسمدة زراعية – 300 لتر إضافات أعلاف – 225 لتر مخصبات زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وذلك في مجال حماية الثروة الزراعية "الأسمدة والمخصبات الزراعية".

كما تمكنت القوات في مجال حماية الثروة السمكية من ضبط 20 قضية متنوعة عبارة عن "غزل مخالف – جوابى مخالفة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .