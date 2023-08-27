سقوط 3 عناصر جنائية فى الفيوم بحوزتهم مخدرات

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بالمنوفية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام ( 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين دائرة مركز شرطة قويسنا) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( 2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية – 1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدرى الهيروين والبانجو – سلاح أبيض – مبلغ مالى).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.